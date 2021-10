Neuigkeiten beim Sozialsprengel Leiblachtal

Personalveränderung und Tagesbetreuung Leiblachtal erweitert seine Öffnungszeiten

Die Tagesbetreuung Leiblachtal des Sozialsprengel Leiblachtal bietet in der Sonnenstube des Sozialzentrum Hörbranz mit ihrem Betreuungsprogramm in familiärer Umgebung Unterstützung und Entlastung für Tagesgäste und deren Angehörige. Ältere Familienmitglieder und/oder alleinstehende Personen können hier ihre Tageszeit sinnvoll, abwechslungsreich und entspannt im passenden sozialen Umfeld verbringen. Mit ihrer liebevollen Art und viel persönlichem Engagement bieten Leiterin Sabine Moosbrugger und Mitarbeiterin Ursula Winkler eine individuelle Betreuung für Personen außerhalb der eigenen Wohnung in gemütlicher Atmosphäre an. Mit Theresa Brugger wird das Team verstärkt und das Betreuungsangebot erweitert. Die Tagesbetreuung ist Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet und hat noch Plätze frei.