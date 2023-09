Neues Ziel in 2. Bundesliga, Hammerlos im Ö-Cup

Am kommenden Wochenende starten auch wieder die österreichischen Volleyball-Bundesligen.



Für unsere Mannschaft geht es am Beginn nach Salzburg zu Aufsteiger PSV Salzburg.

Die Salzburger sind nicht ganz unbekannt, haben sie doch viele Jahre in der 2. Bundesliga gespielt, ehe sie sich freiwillig zurückgezogen haben. Jetzt sind sie wieder da.