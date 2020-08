Neues Wohnquartier nimmt Formen an

Buch. Bei den gemeindeeigenen Grundstücken unterhalb der Pfarrkirche nehmen die Bauarbeiten am „Rosas-Bühel“ ordentlich Fahrt auf.

Wer derzeit den Blick vom Zentrum der Berggemeinde in Richtung Vorderbregenzerwald richtet bemerkt die räumlichen Entwicklungen deutlich. So konnte die Gemeinde in der Parzelle Heimen am „Rosas-Bühel“ zwischenzeitlich vier Baugrundstücke an heimische Interessenten verkaufen. Während ein neues Einfamilienhaus seit einigen Monaten schon bewohnt wird, sind derzeit zwei weitere Objekte (darunter ein Mehrfamilienhaus) in der Bauphase. Kürzlich wurde das in die Jahre gekommene „Rosas-Hus“ abgetragen, damit wie im ursprünglichen Konzept vorgesehen, eine weitere Baufläche geschaffen werden kann. Im Interesse des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden rückt auch die verdichtete Bauweise in der kleinen Hofsteiggemeinde stärker in den Fokus.