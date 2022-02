Neues von Jan Uwe Rogge

Buchtipp: "Geschwister - eine ganz besondere Liebe" von Jan-Uwe Rogge

Jedem Kind in jeder Situation richtig begegnen! Eltern sind häufig unsicher, wie sie den Bedürfnissen ihrer Kinder gerecht werden können. Geschwister sind verschieden. Deshalb geht der Wunsch vieler Eltern, alle Kinder gleich zu behandeln, an der Realität vorbei. Man muss jedem Kind gerecht werden. Das schließt Streit und Rivalitäten nicht aus! Rogge, Jan-Uwe zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten und beliebtesten Erziehungsexperten. Seine Bücher sind Klassiker und Bestseller, in diesem Buch erklärt er die wichtige Bedeutung der Geschwister füreinander und zeigt Wege aus-oft selbst gestellten- Fallen im Alltag.