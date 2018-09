Neues von der Küchenmesse M.O.W. 2018

Auch dieses Jahr hat die „Küchenwerkstatt“ Götzis mit dem gesamten Einrichtungsberaterteam die Trendmesse M.O.W. in Westfalen besucht.

Der Trend bestärkt darin, mal etwas zu wagen, verschiedene Stilrichtungen zu mixen und beim Küchen- und Möbelkauf kreativer zu werden. Persönlichkeit ist gefragt. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass immer weniger die Zimmergrenzen gelten. Offene Wohnbereiche haben mehr und mehr an Beliebtheit gewonnen. Auch in Sachen Oberflächen hat sich einiges getan. Aktuell wird die Küche gerne in Beton und Keramik-optik oder im modernen Industriestil mit schwarzen Gestellen, Kufen, Griffen und Akzenten in Metall (-optik) gehalten.