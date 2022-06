Neues Verteidigerduo beim EHC Lustenau

Gratzer und Auer spielen ab sofort für den AHL-Klub.

Mit Julian Auer und Simon Gratzer konnte der EHC Lustenau zwei junge Spieler für die kommende Alps Hockey League verpflichten. Beide Cracks verstärken die Abwehr der Sticker.

Der 23-jährige gebürtige Dornbirner Julian Auer wechselte in der Saison 2014/15 in die RedBull Akademie, wo er ein fixer Bestandteil des U18 und später des U20 Teams war. In der Saison 2019/20 heuerte er beim EC Bregenzerwald an. Ab der kommenden Saison schnürt er die Schlittschuhe für den EHC Lustenau.

„Ich wechselte zum EHC Lustenau um neue Erfahrungen zu sammeln und mich weiter zu entwickeln. Ich freue mich schon jetzt auf meine neuen Aufgaben, hoffe viel zu lernen und regelmäßig zum Einsatz zu kommen. Mein Ziel mit dem EHC ist es, um den Meistertitel in der AHL zu spielen“ so Julian Auer.

Ebenfalls zum Team des EHC Lustenau stößt der 20-jährige Tiroler Simon Gratzer. Der 187 cm große und 70 kg schwere Verteidiger spielte seit der Saison 2018/19 bei der U20 Mannschaft vom HC Innsbruck. In der letzten Saison erzielte er als Verteidiger in 18 Spielen vier Tore und gab sieben Mal den entscheidenden Assist.

„In Lustenau habe ich die Möglichkeit, viel von den erfahrenen Spielern in der Mannschaft zu lernen und mich in meinen Fähigkeiten zu entwickeln. In der kommenden Spielzeit in der Alps Hockey League möchte ich mit Lustenau die Play-Offs erreichen“, so der 20-jährige Tiroler.

„Wir freuen uns, dass sowohl Julian als auch Simon in der kommenden Saison für den EHC Lustenau auflaufen werden. Ich bin der Meinung, dass in beiden Spielern sehr viel Potential steckt. Gemeinsam mit den jungen Lustenauer Eigenbauspielern haben sie die Möglichkeit, sich in Lustenau weiterzuentwickeln und fixe Bestandteile des Teams zu werden,“ so EHC Präsident Herbert Oberscheider.

Bestätigter Kader des EHC Lustenau

Tor

Erik HANSES

Lukas REIHS

Verteidigung

Julian AUER

Simon GRATZER

Stefan HRDINA

Albert KRAMMER

Mads LARSEN

Dominik OBERSCHEIDER

Sturm

Chris D’ALVISE

Fabio HAAS

Dominic HABERL

Lucas HABERL

Philipp KOCZERA

David KÖNIG

Kevin PUSCHNIK

Lenz MOOSBRUGGER

Leon SCHMEISER

Oskari SIIKI

Max WILFAN