Neues Trio vor dem Startplatz in der Westliga

180 Minuten stehen im Frühjahrs Play-off der VN.at Eliteliga noch auf dem Programm. Vermutlich sechs Vereine aus Vorarlberg, je fünf Klubs aus Tirol und Salzburg beteiligen sich ab der Saison 2023/2024 an der Regionalliga West. Neben Fixstarter Hohenems sind mit Röthis, Wolfurt, Dornbirner SV wohl drei Neulinge erstmals in der höchsten Amateurklasse Österreichs vertreten. Röthis und Wolfurt brauchen rechnerisch nur noch ein Zähler, Altach II genügt am letzten Spieltag gegen Egg ein Heimsieg zur Rückkehr in die Drittklassigkeit. Mit Rotenberg (22), Admira Dornbirn (22) Rankweil (21), Lauterach (21) und Göfis (19) rittert ein Quintett um den sechsten und letzten Startplatz für die Westliga, vorausgesetzt Bregenz wird RLW-Play off Champion. Die drei Erstgenannten haben alle schon mehrjährige Erfahrung in der Westliga in der Vergangenheit sammeln dürfen. Rotenberg hat die größten Chancen auf den Aufstieg in eine höhere Leistungsstufe. Nächsten Samstag kommt es zu zwei Krachern: Röthis empfängt Altach II, DSV und Wolfurt spielen gegeneinander. Rankweil trifft auf Lauterach. Aus Tirol warten so starke Gegner wie Kufstein, Reichenau, SPG Silz/Mötz, Imst und Schwaz, Salzburg hat mit Bischofshofen, Pinzgau/Saalfelden, Austria Salzburg, St. Johann und aus dem Trio Wals/Seekirchen/Kuchl auch sportlich gesehen viel zu bieten. Die Qualität wird bei der Rückkehr der Westliga stark verbessert werden, bleibt abzuwarten ob die sechs Ländleklubs mit den anderen Vereinen mithalten können.