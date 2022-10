Neues Traumsturmduo Kajdic/Saric

SPG FC Lustenau/FC Dornbirn siegt gegen Nachzügler Weikersdorf klar.

Ohne Glanz hat der Tabellenführer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn das Heimspiel gegen den Vorletzten mit 5:1 gewonnen und bleibt in der ÖFB Frauen 2. Liga klar an der Tabellenspitze. Das neue Kroatien-Sturmduo Selma Kajdic und Tamara Saric mit je einem Doppelpack und Kapitänin Carina Brunold erzielten die fünf Treffer im Schongang. Kajdic führt mit acht Treffern die Torschützenliste an. Bei äußerst schlechten Platzverhältnissen am Sportplatz Wiesenrain in Lustenau wäre besserer Chancenverwertung ein zweistelliges Ergebnis möglich gewesen.TK