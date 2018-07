Neues Tattoo: Liebes-Beweis für ihren Tom?

Seit einigen Wochen sind Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (28) ein Paar. Auf Instagram postete Heidi Klum jetzt ein Foto, welches eine verdächtige Tätowierung an ihrem Handgelenk zeigt. Handelt es sich dabei um einen Liebes-Beweis für ihren Tom?

Immer wieder zeigt sich das Paar verliebt in der Öffentlichkeit und kann die Finger kaum voneinander lassen. Die Gerüchteküche brodelte heftig, von einer möglichen Blitz-Verlobung war bereits die Rede oder davon, dass die beiden bereits Nachwuchs planen würden.

Mit einem Foto in ihrer Instagram Story sorgt das Topmodel jetzt wieder für hitzige Diskussionen. Auf dem Foto ist nämlich eine neue Tätowierung auf ihrem Hangelenk zu sehen, die wie der Buchstabe “T” aussieht. Ist das Tattoo eine Liebeserklärung für ihren Lover Tom?

Tattoos aus Liebe

Es wäre nicht das erste Tattoo, dass sich die Vierfach-Mama aus Liebe stechen lässt. Der Name von Ex-Mann Seal zierte einst ihren Unterarm, nach der Trennung wurde dieser dann durch vier Sternchen ersetzt. Ex-Freund Vito Schnabel wurde am Klumschen Körper mit einem “V” an der Innenseiten des Ringfingers verewigt.