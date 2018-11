Neues Selbstvertrauen für die Slowenienreise

Am Samstag steht für den EC Bregenzerwald wieder eine lange Fahrt in den Osten an.

Der HDD Jesenice empfängt die Vorarlberger ab 18:00 Uhr zum ersten Saisonduell. Das Spiel wird live auf YouTube übertragen.

Jesenice gehört nicht unbedingt zu den Lieblingsreisezielen der Wälder. Der letzte Erfolg in der Stahlstadt liegt über drei Jahre zurück. Zumindest in der vergangenen Spielzeit nahmen Christian Ban und Co. einen Punkt auf die mehrstündige Heimfahrt mit. Markus Juurikkala zeigt sich jedenfalls zuversichtlich was Samstag angeht: „Wir haben ein gutes Gefühl. Wir wissen, dass wir mit jedem Gegner in dieser Liga mithalten können. Wichtig ist, dass wir unser Spiel 60 Minuten durchziehen, zusammenhalten und mit Selbstvertrauen auftreten.“

Der HDD Jesenice liegt derzeit auf dem sechsten Tabellenrang, musste zuletzt Salzburg und Lokalrivalen Olimpija nach direkten Duellen an sich vorbeiziehen lassen. Noch vor dem Nationalteambreak kehrten die Slowenen allerdings wieder eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurück und fegten die Zeller Eisbären mit 12:2 vom Eis. Auch vergangenen Dienstag entführte man nach einem 5:3 Sieg gegen Lustenau, drei Punkte aus der Rheinhalle. Nach dem Punktegewinn gegen Spitzenreiter Pustertal, zeigt die Formkurve der Wälder nach oben. Reicht es bereits aus um Jesnice auswärts ein Bein zu stellen?

Gute 24 Stunden später findet das nächste VEHL1 Spiel der DEC/ECB Juniors im Messestadion Dornbirn statt. Gegner ist dabei die SPG SC Feldkirch/VEU Feldkirch. Das erste Duell entschieden die Montfortstädter knapp mit 3:2 für sich. Beide Teams befinden sich derzeit unter den Top drei, Feldkirch mit zwei absolvierten Spielen mehr hat die Nase vorn. Puckeinwurf für das zweite Saisonspiel ist um 18:50 Uhr.