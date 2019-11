Neues Ritterpaar der Schlossnarren angelobt

Die Embser Schlossnarren starteten mit einem neuen Ritterpaar in die neue Fasnatsaison

Hohenems. Die „Embser Schlossnarren“, mit 14 Unterzünften und über 1.200 Mitgliedern die zweitgrößte Fasnatzunft Österreichs, feierte am vergangenen Montag dem 11. 11. pünktlich ab 11.11 Uhr den traditionellen Auftakt der neuen Faschingssaison.

Neben der Haus- und Hofkapelle der Embser Schlossnarren sorgten auch die Guggamusik Emser Palast-Tätscher unter ihrem Obmann Martin Hämmerle und der musikalischen Leiterin Annina Hämmerle für die lautstarke musikalische Umrahmung des Faschingsauftaktes. Und schließlich erinnerte Jürgen Monschein noch an die Machtübernahme der Narren am 15. Februar des nächsten Jahres und an den alle zwei Jahre stattfindenden großen Fasnatumzug am16. Februar 2020.