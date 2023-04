"Neues" Rankweil wird sich in den nächsten Jahren grundlegend verändern

Die Marktgemeinde Rankweil informierte die Bürger über die neuen Maßnahmen vom Räumlichen Ortskernentwicklungskonzept.

RANKWEIL. Vor knapp zwei Jahren hat die Rankweiler Gemeindevertretung im Vinomnasaal bei ihrer Sitzung das Räumliche Ortskernentwicklungsprojekt (ROKEP) einstimmig beschlossen. Auf großes Interesse stieß nun die öffentliche Veranstaltung zum Thema Ortskernentwicklung mit dem Fokus Zentrum, viele Rankweiler Bürger folgten der Einladung und wollten sich über den Istzustand der verschiedensten Maßnahmen und Projekte genauestens informieren. Architekten, Planer und Vertreter aus Politik und Verwaltung haben darüber berichtet. Lautt Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall stehen in den nächsten Jahren mindestens zwanzig zum Teil größere bauliche Maßnahmen in der 13000 Seelengemeinde an um den Bürgern und vielen Gästen aus dem In- und Ausland eine bessere Zukunft in allen Bereichen bieten zu können. „Die Marktgemeinde und alle Beteiligten sind sehr bemüht das Programm für den neuen Ortskern bestmöglich und so rasch als möglich zur Umsetzung zu bringen. Derzeit sind wir an vielen Maßnahmen dran, aber es braucht viel Zeit und Geduld. Vor allem die Privat-Grundstücke wenn möglich zu erwerben, erfordern viel Aufwand und intensive Gespräche“, sagt Rankweil Gemeindeoberhaupt Katharina Wöß-Krall und bittet die Mitarbeit von allen Bürgern für die kommenden Jahre. Ein Schwerpunkt im Rankweiler Ortskern ist eine neue Begegnungszone und die Reduzierung vom Tempo auf 30 km/h. Die Bauzeit der Neugestaltung der Ringstraße dauert etwa vier Jahre. Die Kosten belaufen sich auf 10 Millionen Euro, fünfzig Prozent der Ausgaben soll das Land Vorarlberg übernehmen. In Rankweil sollen in der Alemannenstraße (Baustart 2025) und vis a vis Gasthaus Taube an der Einfahrt ins Rankweiler Zentrum neue Kreisverkehre entstehen. „Der neue Kreisverkehr soll künftig bewirken einen runderen Verkehrsablauf zu gewährleisten und das sich in den Seitenstraßen möglichst keine Staus bilden. Die Verkehrsmengen aber werden sich durch diese Neugestaltung nicht ändern. Autofahrer ist ein Gewohnheitstier. Ziel ist aber ein verträgliches Geschwindigkeitsniveau in einem gemeinsamen Miteinander in einem qualitativ hochwertigen Raum durch das Zentrum durch zu bringen“, so Besch und Partner Geschäftsführer Jürgen Lampert zur Verkehrssituation in Rankweil.