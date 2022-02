Neues Parteienförderungsgesetz soll mehr Transparenz schaffen

Die Vorarlberger Regierungsparteien ÖVP und Grüne wollen die Parteienförderung auf Landesebene transparenter gestalten und Wahlkampfbudgets begrenzen.

Man habe sich auf eine Reform des Parteienförderungsgesetzes verständigt, gaben die beiden Parteien am Freitag in einer gemeinsamen Aussendung bekannt. Das Verhandlungsergebnis sei auf die sich abzeichnende Neugestaltung des Parteiengesetzes auf Bundesebene abgestimmt, gehe aber in vielen Punkten deutlich weiter.