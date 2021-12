Neues Offensivduo in Haselstauden

Der Eliteligaklub verstärkt sich mit zwei neuen Spielern im Angriff.

Das Christkind legt für den Dornbirner SV zwei Neuzugänge unter den Weihnachtsbaum. Mit dem 22-jährigen Magno Hartmann von Rebstein und dem 26-jährigen Muhammed Furkan Ata von SC Fußach verzeichnen die Haselstauder ein neues Duo für die Offensivabteilung. Magno Hartmann stammt aus dem Nachwuchs vom SV Frastanz, zeigte eine tolle Entwicklung in seiner Zeit bei der Akademie Vorarlberg und spielte nach einem Gastspiel bei den Amateuren von Austria Lustenau zuletzt beim FC Rebstein in der Schweiz. Furkan Ata war zuletzt beim SC Fußach in der Vorarlbergliga aktiv und hinterließ dort auf der linken Außenbahn einen guten Eindruck. Der Linksfuß spielte davor bei den deutschen Vereinen SV Oberzell, TSV Berg, FC Wangen 05 und RV Ravensburg U19.