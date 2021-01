Neues Nissan Sondermodel liefert Material für Verschwörungstheorien

Der neue Nissan Juke Enigma wirft nicht nur wegen seines Namens Fragen auf. Die Bilder und auch Details zum neuen Sondermodell, das auf 500 Stück limitiert wurde, wecken Assoziationen zu Nazi-Deutschland.

Der Kompakt-SUV Juke Enigma ist nur für Deutschland und Großbritannien erhältlich. Im Dritten Reich war die Bezeichnung "Enigma" bekannt für eine Chiffriermaschine, die zur Verschlüsselung des Nachrichtenverkehrs diente. Auf den offiziellen Pressebildern für das Model irritierte vor allem das Nummernschild mit den Zahlen und Buchstaben: "08-AHA-80". Die Kombination erinnert stark an einen geheimen Nazi-Code. Mittlerweile wurden diese Fotos allerdings entfernt und durch neue ersetzt.

Nissan führt "Alexa" ein

Was neben den Verschwörungstheorien total untergeht: Nissan führt mit dem Juke Enigma - als erstes europäisches Nissan-Model - die Kompatibilität mit dem Sprachassistenten "Amazon Alexa" ein. Per Smartphone oder einem anderen Alexa-fähigen Gerät lässt sich dabei etwa prüfen, ob die Türen verriegelt sind oder welche Menge an Kraftstoff noch im Tank ist.