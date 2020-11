Neues multifunktionales Prachtstück soll Anrainer und Umwelt entlasten

Gemeinde Dünserberg plant neuen Bauhof an neuem Standort

Gebaut werden soll der neue Bauhof im Übrigen nur wenige Hundert Meter entfernt, ebenfalls in der Parzelle Bassig und erneut auf einem Grundstück der Agrargemeinschaft, unterhalb der bestehenden Bodenaushubdeponie. Vorgesehen ist kein vollwertiger Bauhof, wie er in Städten oder großen Gemeinden zu finden ist, in Dünserberg beschränkt man sich auf das Allernötigste. Neben einem kleinen Büro samt WC und Waschgelegenheit, sollen vor allem die Fahrnisse für den Winterdienst – das auf rund 1400 Meter Höhe gelegene Dünserberg muss nicht weniger als 15 Straßenkilometer an Straßen von Schnee und Eis befreien – ihren Platz ebenso finden, wie nötiges Material und Werkzeug zur Instandhaltung des Wasser und Kanalnetzes. Auch die Abfallentsorgung spielt eine Rolle, so soll neben dem Gebäude die Entsorgung von Grünmüll ermöglicht und noch eine Abstellfläche für Kulissenteile des Theatervereins geschaffen werden. Ebenfalls mit verwaltet wird dann künftig vom neuen Bauhof die Aushubdeponie, hier wurden gerade die Ablagerung von zusätzlichen 5000 m³ Bodenaushub genehmigt, was für die Gemeinde für rund 10 Jahre ausreichen sollte. Nicht vergessen wurde letztlich der Umweltgedanke, auf dem Dach des neuen Bauhofes, soll in einem Bürgerbeteiligungsmodell eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Mit dem neuen Schmuckstück, dessen Bau Ende des kommenden Jahres gestartet werden soll, kann die Gemeinde die nötige Grundversorgung selbst vornehmen, bei größeren Projekten soll aber vermehrt die Zusammenarbeit mit den weiteren Dreiklanggemeinden gesucht werden, entsprechende Gespräche zur weiteren überkommunalen Zusammenarbeit sind bereits eingeplant. Auch an einer Beteiligung an einem möglichen Altstoffsammelzentrum Walgau will man sich durch den neuen Bauhof nicht verweigern, ganz im Gegenteil, wie Bürgermeister Walter Rauch betont. Rauch sieht durch die Zusammenarbeit in Region und im ganzen Walgau, gerade speziell für Kleingemeinden eine große Chance zur Verbesserung der Kostenstruktur und zur effizienteren Nutzung des Personals.