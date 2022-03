Ein Dutzend Topfahrer hoffen beim Team Vorarlberg auf viele gute Erfolge.

Nicht nur an, sondern über unsere Grenzen hinauszugehen, ganz nach diesem Motto starten wir ins Jahr 2022. Unterstützt werden wir in diesem Grenzgängertum nebst altbekannten Sponsoren auch von neuen Partnern – DRAG Bicycles, GLS Austria „parcels to people“, REBOOTS und WAHOO fitnessproducts zählen ab dieser Saison zu unseren Sponsoren, welche der Qualität unseres Teams einen zusätzlichen Boost verleihen werden. Die Fans wird´s freuen, denn „Ricci“ Zoidl, Alexis Guerin und Co. wollen die Saison richtig rocken.

24 Jahre Team Vorarlberg! 2023 wird es dann heißen „das Vierteljahrhundert ist voll!“ Worauf wir aber vor allem stolz sind: Unser Team ist längst angekommen im 21. Jahrhundert. Hauptindiz dafür ist die breite mediale Ausrichtung. Mit einem noch prägnanteren Social-Media-Auftritt, digitalen Berichterstattungen direkt aus dem Renngeschehen und regelmäßigen Backgroundcontent möchten wir jede Etappe so spektakulär wie möglich gestalten.

Auch 2022 haben wir vor: Unserem Ruf, als Talenteschmiede Rechnung zu tragen. Heiße Eisen haben wir so einige. Sie müssen jedoch geschmiedet werden, und das ist vergleichbar mit einem Handwerk. In unserem zwölf Mann starken Kader sind zahlreiche junge Athleten. Aber dem nicht genug setzen wir auch 2022 wieder mit drei Ländle-Cracks auf den heimischen Nachwuchs. Seite an Seite mit unseren erfahrenen Profis ergibt sich eine Mischung, die es in sich hat. Apropos Mischung: Mit Akteuren aus vier Nationen gestaltet sich das Team international und nicht zuletzt deshalb interessant. Das Papier ist zwar geduldig, aber wir sind überzeugt, eine Top-Mannschaft am Start zu haben.

AUF EWIG – WAS BLEIBT Seit 1999 wurden nunmehr an die 300 Athleten aus fast 25 Nationen betreut. Fast alles Sportler, die ihren großen Traum gelebt haben. Eine stattliche Anzahl von ihnen hat den Sprung in die große Radsportwelt und World-Tour-Teams geschafft.