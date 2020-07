Neues Modell von FC Schwarzenberg

Eigenbauspieler in beiden Kampfmannschaften rücken in den Vordergrund

FC MEVO Schwarzenberg ist mit dem ersten Vorbereitungsspiel gegen den FC Bizau endgültig aus der Covid bedingten Zwangspause erwacht. Allerdings wurde fleißig gearbeitet während die Welt "zuhause" bleiben musste. Die sportliche Leitung hat sich in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand und unserem Headcoach Sebastian Trittinger auf den Weg gemacht. Auf den Weg des sportlichen Wachstums.

Die gemeinsam erarbeitete Vision ist es, auf Basis eines breiten Kaders in der ersten Mannschaft, für beide Teams, eine sportliche Entwicklung zu ermöglichen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass mit einem kleinen Kader in der ersten Mannschaft nicht nur die Qualität oben, sondern auch im 1b fehlt. Da aufgrund von Verletzungen, Abwesenheiten etc. einfach zu viele Engpässe entstehen.