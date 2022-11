Neues Kapitel für Bucher „Klosamarkt“

Buch. Nach zwei Jahren Pause nimmt das Marktgeschehen nun wieder Fahrt auf.

Als sich die Organisatoren im Oktober zur Besprechung über die Abhaltung des kleinen, aber feinen Marktes austauschten war der gemeinsame Tenor schnell gefunden. „Wir wollen die Veranstaltung nach der coronabedingten Pause zuletzt auf jeden Fall wieder durchführen“, schlugen die Anwesenden gewissermaßen ein neues Kapitel auf. Immerhin engagieren sich seit 1998 mehrere Bucher Vereine rund um den Markt, der zeitgleich auch den Auftakt in die Adventszeit einläutet. Fixstarter für den Klosamarkt am Samstag, den 26. November ist der Bucher Kameradschaftsbund. Das Team hat einerseits den Grill und die Wirtschaft fest im Griff und kümmert sich andererseits um die Infrastruktur am Dorfplatz, der zur Marktmeile umfunktioniert wird.