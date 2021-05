Neues Kabarett-Duo Kräutler und Lins begeisterte

Die beiden Altenstädtner Markus Lins und Manfred Kräutler präsentierten ihr neues Kabarettprogramm "Zügla"

RANKWEIL/FELDKIRCH. Mit einer Verspätung von exakt 195 Tagen ging die Premiere vom Kabarett-Stück „Zügla“ vor knapp einhundert Besuchern im Alten Kino in Rankweil über die Bühne. „Wir sind froh, dass ich und mein Kollege Markus überhaupt zu dieser extrem schwierigen Zeit wieder auf der Bühne vor Publikum spielen zu dürfen. Egal, mit wievielen Zuschauern und nicht gerade vor perfekten Voraussetzungen aufgrund der Pandemie die Hobby-Künstler geben immer das Beste und wollen die Menschen vom Alltagsstress ablenken“, sagt Manfred Kräutler (55). Zusammen mit Markus Lins (45) trat das neue Kabarett-Duo auf und präsentierten abwechslungsreiche eineinhalb Stunden. Dabei gab es von den Besucher viel Applaus und der Spaßfaktor kam nicht zu kurz. Die Lachmuskeln wurden voll und ganz strapaziert. Einziger Wermutstropfen war, dass nur eine sehr beschränkte Zahl an Zuschauern im Alten Kino auf einem zugewiesenen Platz mit Mund- und Nasenschuss Platz nehmen durfte. Die Premiere fand aber einen großen Anklang, alle Menschen kamen voll auf ihre Kosten. Die zwei erfahrenen Kabarettisten aus Altenstadt wussten zu überzeugen. Jeder vierte Österreicher ist zumindest schon einmal in seinem Leben auf irgendeine Art und Weise in eine andere Wohnung gezogen und musste sein Hab und Gut mitnehmen. Humorvoll, facettenreich, ironisch und mit der Erfahrung zweier Oberländer wurde das Publikum in eine ganz andere Welt entführt. Bis Ende Juni finden noch weitere sieben Aufführungen vom Kabarettstück „Zügla“ in vielen Städten und Orten des Landes statt. Ab Herbst sollen vor allem auch in Götzis auf der Kulturbühne am Bach mehrmals das „Zügla“ vor weitaus mehr Besuchern als jetzt der Öffentlichkeit präsentiert werden. Bei der Premiere im Alten Kino vom Stück „Zügla“ wurden Rankweil Gemeinderätin Karin Reith, Olina Geschäftsführer Thomas Prugger mit Gattin, die Kabarettisten Anna Gross, Maria Neuschmid und Martin Weinzerl und Hobby-Schauspieler Christian Urban gesehen. VN-TK