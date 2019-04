Neues Geschäfts- und Wohnhaus belebt den Dorfkern

Der Neubau am Dorfplatz beherbergt sieben Wohnungen und zwei Geschäfte.

Hittisau. Den Ortskern weiter zu beleben, ist eines der Ziele der Zentrumsentwicklung in Hittisau. Mit der Fertigstellung des „Projektes P348“ im Herbst 2018 wurde ein wichtiger Schritt in diese Richtung gesetzt. Der Neubau am Dorfplatz Hittisau ist eine Kombination aus Wohn- und Geschäftshaus mit sieben Wohneinheiten und zwei Geschäftsflächen. Bauherrin ist die Unternehmerfamilie Dragaschnig, die 1,8 Millionen Euro in die Umsetzung investiert hat. Nach der erfolgreichen Realisierung des Sennhus Schwarzenberg hat sie somit ein weiteres Projekt zur nachhaltigen Belebung der Ortskerne im Bregenzerwald umgesetzt. „Wir wollten einen Mehrwert für das Dorf und die Region schaffen“, so Laura Dragaschnig. Realisiert wurde der Neubau in traditioneller Weise als Bauwerk mit Walmdach und regionaltypischer Fassade aus Wälder Schindeln.