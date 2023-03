Neues Führungsduo bei der SPÖ Rankweil

Quereinsteigerin Gudrun Werner löst Werner Nesensohn ab, Bernhard Keckeis wird Gemeindevertreter.

RANKWEIL. Führungswechsel an der Spitze der SPÖ Ortsgruppe Rankweil. Nach siebzehn Jahren als Obmann und als Gemeindevertreter zieht sich Werner Nesensohn (73) aus der Politik zurück. Erstmals in der langen Geschichte der SPÖ Rankweil leiten das Duo Gudrun Werner (53) und Bernhard Keckeis (41) künftig die Geschicke der Partei. Die Mitglieder haben bei der ordentlichen Versammlung diese Neuübernahme einstimmig beschlossen. Den Parteivorsitz übernimmt die Berufsschullehrerin Gudrun Werner, das Mandat in der Gemeindevertretung von Werner Nesensohn erhält nun Bernhard Keckeis. Für Chancengleichheit und Gerechtigkeit tritt Gudrun Werner schon seit ihrer Jugend ein. Etwas vorbelastet durch ihre Herkunft aus einer Bludenzer Eisenbahnerfamilie: „Ich setze mich dafür ein, dass jede und jeder den gleichen Zugang zu den Ressourcen unserer Gesellschaft hat – sei es Bildung, sei es Umwelt, leistbares Wohnen oder Kinderbetreuung.“ Für die SPÖ Rankweil wünscht sie sich mehr engagierte Mitarbeiter und eine bessere Außenwahrnehmung. Im Gemeindeausschuss für Ortsentwicklung hat sich Gudrun Werner seit 2020 für Verkehrsberuhigung und eine den Rankweilern nützende Ortsgestaltung stark gemacht.

Bernhard Keckeis ist ebenfalls Fachlehrer und zwar an der Tourismusschule in Bludenz. Jetzt folgt er seinem ehemaligen Lehrer Nesensohn als Gemeindevertreter und Fraktionsvorsitzender nach. Sein politisches Engagement startete der gebürtige Rankweiler mit einer Unterschriftenaktion gegen zu hohe Bauten in seiner Wohngegend. Denn der Erhalt einer lebenswerten Umwelt motiviert Bernhard Keckeis sehr, sich in der Lokalpolitik einzusetzen. Bisher tat er dies vor allem im Bildungsausschuss der Gemeinde. Seine Ziele sind eine attraktive Ortsbildgestaltung, umweltschonende Infrastruktur, mehr Freizeitmöglichkeiten für Familien und die notwendige Sicherheit für Rankweils Bürger.

Der scheidende SPÖ Rankweil Langzeitobmann Werner Nesensohn erhielt für seinen konsequenten Einsatz für ein sozial gerechteres Rankweil, aber auch seine Kooperationsbereitschaft über die Parteigrenzen hinweg von Vertretern anderer Fraktionen viel Lob und Anerkennung. Er ist froh, dass seine Arbeit von zwei so engagierten Persönlichkeiten fortgeführt wird: „Viele Ideen wie der Neubau des Sozialzentrums, das Seniorentaxi oder kostengünstige Kindergartenplätze für die Familien wurden von der SPÖ in Rankweil hartnäckig über Jahre verfolgt. Gudrun und Bernhard verstehen und ergänzen sich in ihrer politischen Arbeit sehr gut und dies wird der Gemeinde und ihren Bewohnern zu Gute kommen.“ Ralf Ender wurde für seine 40-jährige Mitgliedschaft der SPÖ Rankweil geehrt. VN-TK

Mag. Gudrun Werner

Alter: 53

Ausbildung: Studium der Politikwissenschaft; Studium zur Fachlehrerin für Englisch und Betriebswirtschaft an der Pädagogischen Hochschule in Innsbruck

Laufbahn: Verschiedene Jobs als Werkstudentin, nach Studienabschluss zunächst Communication Coordinator bei Swarovski.

Beruf: Pädagogin an der Berufsschule in Bludenz Englisch und „Angewandte Wirtschaftslehre“

Familie: lebt in Partnerschaft

Hobbys: Reisen – früher gerne in den Nahen Osten. Heute mehr in den Osten und Südosten Europas wie Georgien, Rumänien oder Balkanländer

Bergwandern zu Hause und in fernen Ländern

Lesen: Lieblingsbuch („alt aber gut“): Foucaultsche Pendel von Umberto Ecco

Lieblingsessen: Levantinische Küche

ZUR PERSON

Bernhard Keckeis

Alter: 41

Ausbildung: Tourismusschule Bludenz; Berufsreifeprüfung; Studium als Fachlehrer für Gastronomie und Hotellerie an der Pädagogischen Hochschule in Innsbruck

Laufbahn: Restaurantfachmann in großen Hotels in Lech, im Ötztal oder im Hotel Post in Bezau; Restaurantsteward auf einem Kreuzfahrtschiff von den Kanarischen Inseln nach Kiel und über Norwegen bis Island.

Beruf: Fachlehrer für Service und Gastgeberkompetenzen, Sommelier und Barkeeper an den Tourismusschulen in Bludenz.

Familie: verheiratet mit Stefanie (ebenfalls Lehrerin), zwei Söhne 6 und 3 Jahre alt.

Hobbys: Laufen, Skifahren, Tourengehen und Bergwandern;

Reisen „will immer etwas Neues entdecken, am liebsten entlang dem Weinthema“ oder Urlaub mit der Family am Wasser

Lesen: derzeit vor allem Kinderbücher vorlesen; Natur-Sachbücher

Mitglied beim Vorarlberger Sommelierverein