Neues Format bringt neue Herausforderung

Der Trans Vorarlberg Triathlon wird 2020 an zwei Tagen entschieden. In Rankweil erfolgt mit dem Schwimmen und Laufen der Startschuss. VOL.AT tickert live.

Es wird ein etwas anderer Triathlon, der Trans Vorarlberg 2020. In Zeiten von Corona haben sich die Organisatoren entschlossen, den so beliebten Triathlon über die Mitteldistanz in einer abgeänderten Form auch in diesem Jahr durchzuführen.

Der Liveticker vom Trans Vorarlberg Triathlon mit Fotos, Videos allen Fakten

Neu sind nicht nur die Strecken für die Sportler, neu ist vor allem, dass der Trans an zwei Wettkampftagen entschieden wird. So wird allen Teilnehmern die Möglichkeit zu Einzelstarts geboten.

Es heißt nicht mehr vom Bodensee bis zum Arlberg nach Lech. Doch trotzdem warten anspruchsvolle Strecken auf die Sportler. In der Erholungsanlage Paspels in Rankweil Brederis werden nunmehr alle geltenden gesetzlichen Vorgaben alle Bewerbe auf der Spring- und Mitteldistanz mittels Einzelstarts durchgeführt. Erst vier Wochen danach wird in Nenzing der dritte Bewerb, das Radfahren, durchgeführt. Dann werden die Sieger auf der Mitteldistanz gekürt und das Preisgeld in Höhe von 4000 Euro aufgeteilt.

Die Organisatoren rund um Thomas Kofler an der Spitze dürfen sich über ein starkes Teilnehmerfeld freuen. So wird der Schweizer Olympiateilnehmer von 2012, U-23 Europameister und amtierende Vizeweltmeister auf der Langdistanz Ruedi Wild (38) ebenso am Start erwartet wie die Vorarlberger Martin Bader (28) im Vorjahr Zweiter hinter Thomas Steger, Niclas Baldauf (25), Maximilian Hammerle (27) oder Mr. Triathlet Helmut Berger. Der Aufsteiger der Saison, Leon Pauger aus Bregenz misst sich ebenfalls mit allen Stars.

Gespannt sein darf man auch auf das Abschneiden der jungen Riege im Vorarlberger Triathlon Kader. So werden Larissa Burtscher, Sarah Hämmerle, aber auch die Meister Brüder Moritz und Jakob Meier vom Tri Bludenz an den Start gehen.

Bei den Damen gilt die Deutsche Lena Berlinger als Mitfavoritin auf den Sieg. Die 32-jährige vom Skinfit Racing Team hatte sich im Jahr 2017 zur Deutschen Triathlon Meisterin über die Mitteldistanz gekürt. Harte Konkurrenz aus Österreich gibt es dank Lisa Maria Dornauer. Die 28-jährige Tirolerin startet seit 2016 als Profi-Athletin. Am Start erwartet wird auch Sabine Buxhofer. Auch Denise Neufert will wieder glänzen.

Trans Vorarlberg Triathlon 2020:

Sonntag 30. August – Rankweil (Paspels Seen)

Schwimmen Distanzen 500 und 1200 Meter

Laufen Distanzen 5 und 12 Kilometer

Klassen: Junioren, U23, Erwachsene / Damen und Herren

Einzelstarts möglich für Jedermann/Frau

Sprintdistanz und Mitteldistanz