Neues Feuerwehrfahrzeug für die Gemeinde Doren

Am Freitag, den 11. Februar 2022 ist ein neues Feuerwehr-Fahrzeug in Doren eingetroffen. Es handelt sich dabei um ein Versorgungsfahrzeug mit Containerverladeeinrichtung (VF-C). Damit wird die Feuerwehr Doren u.a. zukünftig auch die Stützpunktaufgabe des Atemschutzfüllkompressors übernehmen.

Die Gemeinde Doren und das Land Vorarlberg investieren hier in die Sicherheit insgesamt € 250.000,–. Vielen Dank an die Verantwortlichen der Feuerwehr für die Abwicklung der Anschaffung. Das Fahrzeug ist universell (Brandfall, Starkregenereignisse, Atemluftfüllstation, Mannschaftstransport, etc. ) einsetzbar. Der Termin für eine offizielle Fahrzeugweihe wird noch bekannt gegeben.