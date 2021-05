Neues Duo soll Austria Lustenau auf die Erfolgsspur führen

Michael Kopf und Alexander Schneider das Interims-Trainergespann sitzt gegen Amstetten auf der Betreuerbank

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Austria Lustenau vs Amstetten

Am Dienstag in dieser Woche wurde Trainer Alexander Kiene und Cotrainer Tamas Tiefenbach von der Lustenauer Austria beurlaubt. Vier Tage später folgt das erste Spiel nach der Ära von dem 43-jährigen Lehrer aus Deutschland. Im Heimspiel gegen Amstetten am Samstag 14.30 Uhr vor 100 Zuschauern im Planet Pure Stadion wird das interimistische Duo Michael Kopf (63) und Alexander Schneider die Lustenauer betreuen und gibt ihr Debüt. Der Deutsche Schneider, u.a. ehemaliger Spieler bei Fortuna Düsseldorf ist als Sportkoordinator bei der Austria auch für die Zusammenarbeit mit Investor und Clermont-Foot-Besitzer Ahmet Schäfer verantwortlich. Michael Kopf hatte nach seiner Rückkehr ins Ländle im Herbst noch die Amateure in der VN.at Eliteliga betreut. Für Kopf ist es nicht das erste Mal, dass er bei den Austria Profis aushilft. Schon im Herbst 2017, damals noch gemeinsam mit Coach Gernot Plassnegger, war der UEFA Pro Lizenz Besitzer vom damaligen Klubchef Hubert Nagel (69) installiert worden.