Neues Duo Schnetzer und Feurstein geben ihr Debüt

Nach über einem Jahr Pause feiern die Radballer in Dornbirn im Heim-Weltcup die Wiederauferstehung

Die UCI hat sich in den letzten Wochen bemüht, trotzt der nach wie vor schwierigen Situation, Veranstalter zu finden. Es ist Ihnen gelungen eine, mit vier Qualifikationsturnieren und dem Finale, etwas reduziertere Serie auf die Beine zu stellen.

Der RV-Dornbirn ist sehr Froh und Glücklich dass es nun wieder losgeht. Nach den laufenden Verschiebungen im vergangenen Jahr hat das Organisationsteam sehr stark auf diesen Termin am 24.04.2021 hingearbeitet und natürlich darauf gehofft, dass das Turnier stattfinden kann.

Gespielt wird das Weltcup-Turnier in der Ballsporthalle 1 der Messe Dornbirn. Diese tolle Halle bietet sämtliche Rahmenbedingungen die für eine Durchführung von solch einem Ereignis erforderlich sind.

Für den Verein ist das Turnier in mehrfacher Hinsicht eine „Premiere“:

• erstes WC-Turnier in Dornbirn seit 2008 (damals Weltcup-Finale)

Welche Mannschaften an diesem Turnier teilnehmen ist noch nicht geklärt, der Meldeschluss der nationalen Verbände erfolgt erst am 27.03.2021. Es wurden von der UCI aber folgende Startplätze an die Nationen verteilt: jeweils 2x Österreich, Deutschland und die Schweiz, je 1x Tschechien, Frankreich und Belgien. Hinzu kommt noch eine Wildcard für den Veranstalter.