Neues breites Kurs-Angebot von Kochrezepten

Mitte September beginnen am Sennhof in Brederis wieder eine Menge an neuen Kochkursen.

RANKWEIL. Die Göfnerin Christina Kilga (40) und Sabine Kasper (37) aus Altenstadt haben vor knapp zwei Jahren mit dem Projekt „Kocherei“ gestartet und die Firma wurde dann mit Kursangeboten im September 2021 letzten Jahres gegründet. „Die Entwicklung ist sehr positiv. Das unser Angebot einen wirklich so perfekten Anklang findet ist sensationell. Es gibt noch viele Variationen von Kursen. In den nächsten Jahren wollen wir neue Wege und neue Ideen noch umsetzen“, sagt Kocherei Mitgründerin Sabine Kasper. Die 37-Jährige leitet seit 2020 auch den Hofladen zum Sennhof in Brederis. Die beiden Geschäftsführer Johannes und Matthias Allgäuer vom Sennhof unterstützen tatkräftig das Projekt Kocherei und stellen die Räumlichkeiten zur Verfügung. Mehr als sechzig Kurse mit etwa sechshundert Teilnehmer haben schon stattgefunden. Nach nur wenigen Stunden waren sämtliche Angebote an Kursen bislang ausgebucht. Regionalität wird von beiden Machern Christina Kilga und Sabine Kasper großgeschrieben. Bekannte Köche wie Pascal Lang vom Gasthaus Mohren Rankweil, Raphaela Koller aus Koblach, Cosma Regoli, Alexandra Frick oder Kocherei Gründerin Christina Kilga selbst am Herd sorgen für kulinarische Köstlichkeiten. Die Menschen lernen in den Kochkursen stets Neues und sind von der Vielfalt mit der speziellen Atmosphäre im Sennhof begeistert.