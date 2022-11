Neues Bregenzerwald Heft erschienen

Reich bebilderte Publikation berichtet über Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Talschaft.

Au. Beim jährlichen Wälderabend des Heimatpflegevereins Bregenzerwald in der Ur-Alp in Au stand die Präsentation des neuesten Bregenzerwald Heftes im Vordergrund. Zu Beginn begrüßte Obmann Richard Bilgeri die zahlreichen Besucherinnen und Besucher.

Am Ende der Buchpräsentation bedankte sich Obmann Richard Bilgeri nochmals bei allen Anwesenden und im Speziellen bei Marcella Künzler und Katja Willi, die dieses Jahr das erste Mal für die grafische Gestaltung des Heftes verantwortlich war. Das Bregenzerwald-Heft ist die wichtigste Publikation des Heimatpflegevereines Bregenzerwald. Das Jahrbuch wird seit der Vereinsgründung jährlich aufgelegt. Neben den Vereinsnachrichten wird gemäß den Statuten über Geschichte, Gegenwart und Zukunft sowie über diverse Veranstaltungen in der Talschaft berichtet. Das neueste Bregenzerwald Heft ist ab sofort bei Tyrolia und Behmann in Egg sowie auf der Homepage des Heimatpflegevereins erhältlich. „D’Wäldar Tonzmusig“ sorgte mit ihrer Stückauswahl für die stimmige musikalische Umrahmung. ME