Neues Auto zum Generationswechsel

Verdiente Funktionäre übergeben den Krankenpflegeverein Kennelbach in jüngere Hände.

Im Rahmen der diesjährigen Generalversammlung der Hauskrankenpflege konnten die zahlreich erschienenen Mitglieder den Wechsel in der Vereinsführung mitbestimmen und verfolgen. Nach 17 Jahren Obmannschaft übergab Manfred Madlener seine Aufgaben an Cornelia Graninger, Vize-Obmann Klaus Sieber seine Funktion an Maria Böhler. Die anwesenden Mitglieder stimmten diesem Generationswechsel einstimmig zu.

In einer von Josef Feßler zusammengestellten Videoshow konnten sich alle Anwesenden, darunter auch Bürgermeisterin Irmgard Hagspiel, Werner Böhler (Obmann Pflegepool Hofsteig) oder Angela Jäger (Landesverband Hauskrankenpflege) von der Arbeit und der guten Bewältigung der Aufgaben in den vergangenen fast zwei Jahrzehnten überzeugen. Im Mittelpunkt stand dabei der vor über zehn Jahren vollzogene Zusammenschluss zum Pflegepool Hofsteig. In den Gemeinden Schwarzach, Bildstein, Buch und Kennelbach werden insgesamt rund 160 Patienten und Patientinnen vom Pflegeteam Hofsteig betreut, wie Pflegeleiterin Julia Spettel in ihrem Bericht mitteilen konnte.