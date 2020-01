Neues aus der Regierung

Pressefoyer nach dem Ministerrat startet um 08:30 Uhr.

Novelle des Berufsausbildungs-Gesetzes

Unter anderem steht der Beschluss zur Novelle des Berufsausbildungsgesetzes (BAG) an. Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck besuchten in diesem Zusammenhang am Mittwoch schon in aller Früh die Backstube der Bäckerei Schwarz in Wien-Liesing.