Neues Altach will gegen Salzburg-Stars überraschen

Die Rheindörfler treffen zum Auftakt auf den Titelverteidiger und großen Favoriten.

Der Ticker vom Spiel Altach vs Salzburg

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga 14 der letzten 17 Spiele gegen den SCR Altach (2U 1N). In der Vorsaison wurde auswärts gewonnen (3:2) und zuhause remisiert (1:1). Der FC Red Bull Salzburg traf in den letzten 17 BL-Spielen gegen den SCR Altach immer (insgesamt 44 Tore) – erstmals. Das gelang gegen die Vorarlberger zuvor nur dem FC Admira (19 Spiele).

Der FC Salzburg startete in der Bundesliga die vergangenen sechs Spielzeiten jeweils mit einem Sieg in die Saison und traf dabei immer mindestens doppelt (insg. 16 Tore). Den letzten Salzburger Punkteverlust im Auftaktspiel setzte es im Juli 2016 auswärts beim SK Puntigamer Sturm Graz (1:3).

Beim SCR Altach entschied in 25 Spielen der vergangenen Saison in der Bundesliga maximal ein Tor über den Spielausgang – Höchstwert. Sechsmal gewann Altach, neunmal verloren die Vorarlberger mit einem Tor Unterschied und 10 Spiele endeten remis.

Der FC Salzburg kassierte in der vergangenen Saison der Bundesliga nur eine Niederlage – als erstes Team so wenige in einer BL-Saison mit mehr als 30 Spielen. Diese Niederlage kassierte Salzburg im Auswärtsspiel beim SK Sturm Graz im Juli 2022 (1:2), seither ist Salzburg in der BL ungeschlagen (22S 8U). So lange blieb Salzburg zuvor nur von Dezember 2012 bis November 2013 ungeschlagen (damals 33 Spiele – Bundesliga-Rekord).