Neues Album von Gab & Gal: "Wir sind nur lässig, wenn es wirklich nötig ist"

Gab: Unsere musikalische Reise gleicht dem Prozess des Alterns. Seit 2014 sind wir als Gab & Gal unterwegs, und die Verbindung reicht bis in unsere frühen 20er-Jahre zurück. Diese Lebensspanne war geprägt von zahlreichen alltäglichen und besonderen Momenten. Mit der Zeit werden wir reifer, sammeln Erfahrungen und erkennen, was im Leben wirklich zählt. Unsere Fokussierung verschiebt sich auf die wesentlichen Dinge. Wir werden nicht mehr die ganze Welt bespielen und das ist okay, weil Vorarlberg inzwischen unsere Welt ist. Daher sind die neuen Lieder auch im Vorarlberger Dialekt verfasst. Trotzdem bleibt die Freude an der Musik im Kern bestehen, und wir hoffen, dass sich dies in unserem neuen Album widerspiegelt.