Neuerungen beim Investitionsfreibetrag

Mit der Ökosozialen Steuerreform wurde ein Investitionsfreibetrag mit ökologischem Schwerpunkt eingeführt welcher ab der Veranlagung 2023 geltend gemacht werden kann.

Der Freibetrag soll einen Investitionsanreiz für Unternehmen bieten und kann anstelle des Investitionsbedingten Gewinnfreibetrages in Anspruch genommen werden. Kurz zusammengefasst kann für bestimmte Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung ein Investitionsfreibetrag von 10% bzw. 15% der Anschaffungskosten zusätzlich zur normalen Abschreibung als fiktive Betriebsausgabe berücksichtigt werden. Die Höhe des Freibetrages richtet sich nach der Art der Investition. Ist diese dem Bereich der Ökologisierung zuzuordnen, kann ein Freibetrag in Höhe von 15% geltend gemacht werden. Die Rahmenbedingungen für die Anwendung des erhöhten Freibetrages wurden in der Öko-IFB-Verordnung veröffentlicht. Für alle übrigen Investitionen ist der Freibetrag auf 10% beschränkt. Die Maximalgrenze der berücksichtigbaren Investitionen liegt bei EUR 1 Mio. pro Wirtschaftsjahr.