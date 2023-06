Neueröffnung in Dornbirn: Willkommen im Schnecko

Der Standort macht das Schnecko besonders: Das Gebäude in der Klostergasse 1 ist ein unter Denkmalschutz gestelltes Rheintalhaus. Laut Chefin Anna handelt es sich um das drittälteste Haus in Dornbirn.

Lokal im ehemaligen Stall

Die Idee, ein eigenes Lokal zu eröffnen, kam der jungen Schwarzacherin gemeinsam mit ihren Eltern. "Das alte Gebäude – es ist eben das drittälteste in Dornbirn – ist zum Verkauf gestanden. Dann haben es meine Eltern gekauft", erzählt sie VOL.AT. Ein Lokal passe gut an den Standort, da immer was los und Platz für Neues sei. Im ehemaligen Stall ist das Café, daneben im alten Bauernhaus ist das Lager untergebracht.

Von der HTL zur Gastro

"Es ist regional, wo es geht"

Warum "Schnecko"?

"Der Name ist Schnecko. Der war der Spitzname von meiner Oma, die mir sehr am Herzen lag, aber leider vor sieben Jahren gestorben ist", gibt Anna im Gespräch mit VOL.AT zu verstehen. Laut ihre wäre ihre Oma gerne in Dornbirn geblieben, in der Pension verschlug es sie woandern hin. "Ihr Name war Schnecko, weil sie sich als Kind eingedreht hat wie eine Schnecke", meint sie.