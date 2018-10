Neuer Wasserweg lädt zum Verweilen ein

Maturantinnen gestalteten im Rahmen ihrer Diplomarbeit einen interessanten Wasserweg an der Bregenzerache.

Doren. Lea Eberle, Theresa Bischof, Stefanie Schmidler und Adele Bilgeri, angehende Maturantinnen der HLW Sacré Coeur Riedenburg, präsentierten am vergangenen Sonntag die Ergebnisse ihrer Diplomarbeit. Betreut durch ihre Lehrerin Helga Boch gestalteten die vier Mädchen einen Wasserweg an der Bregenzerache. Bei mildem Spätsommerwetter hatten sich viele Besucher am Bahnhof Bozenau zur offiziellen Eröffnung eingefunden.