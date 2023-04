Neuer Verwaltungsdirektor bei der Stiftung Maria Ebene

Mit 1. Mai übernimmt Thomas Intemann die Funktion des Verwaltungsdirektors der Stiftung Maria Ebene, dem Vorarlberger Kompetenzzentrum in allen Suchtfragen.

Die Verwaltung der Stiftung Maria Ebene erhält mit Anfang Mai einen neuen Leiter: Mit Thomas Intemann (50) übernimmt ein Experte mit jahrzehntelanger Erfahrung in diesem wichtigen Bereich. Intemann studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth bzw. EDV – Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanz- und Rechnungswesen und Projektorganisation an der Berufsakademie Ravensburg. Zuletzt verantwortete er rund zwanzig Jahre lang die Finanzen des Energieinstituts Vorarlberg und war zuvor auch bereits in administrativen Belangen im Gesundheitssektor tätig. Der in Bregenz wohnhafte und in Deutschland geborene Diplom-Betriebswirt freut sich auf die neuen Aufgaben und seinen künftigen Arbeitgeber: „Die Stiftung Maria Ebene ist eine gut etablierte und wichtige Institution im Sozial- und Gesundheitsbereich in Vorarlberg mit zudem überregionaler Bedeutung – es stimmt mich daher auch persönlich froh, Teil dieser Institution zu werden und mein Wissen und Engagement hier zukünftig einzubringen.“