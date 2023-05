Neuer Trift-Steg für Rankweil und Zwischenwasser

Mit einem großen Eröffnungsfest wurde die Verbindung der zwei Gemeinden gefeiert.

RANKWEIL. Die erforderlichen Sanierungsarbeiten vom Muntliger Steg, welche im Vorjahr durchgeführt wurden, belaufen sich auf rund 320.000 Euro. 70 Prozent davon werden vom Land Vorarlberg und dem Bundesdenkmalamt übernommen, der Rest muss die Marktgemeinde Rankweil berappen. Die Baumeisterarbeiten erfolgte durch die Firma Nägele Hoch- und Tiefbau GmbH, weitere Tätigkeiten wurden von der Firma Marte Holzbau in Rankweil ausgeführt. Der beliebte Rad- und Fußweg zwischen Rankweil und Zwischenwasser wurde dabei von 1,5 auf 2,5 Meter verbreitert. Unterhalb des Steg auf der Rankweiler Seite wurde ein großer Rechen angebracht, der zu Flözenzeit zum Auffangen von Holz diente. Das Tragwerk vom Steg sowie die Geländer wurden in Holzbauweise neu errichtet. Mit einem großen Eröffnungsfest und tollen Rahmenprogramm wurde vergangenes Wochenende der sanierte Steg feierlich eingeweiht. „Möge Rankweil weiterhin als Drehscheibe für räumliche und iduelle Verbindungen ins Vorderland und andere Regionen wirken sowie in allen verschiedenen Richtungen tragfähige Beziehungen gestalten. Der Bedeutung des Steg auch als bedeutsamer Teil der denkmalgeschützten Triftanlage Rechnung tragen“, sagt Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall in ihrer ausführlichen Laudatio vor vielen Besuchern bei Traumwetter.

Neuer Name

Der Muntliger Steg wird ab sofort auf Triftsteg umbenannt. Diese Entscheidung basiert auf ein Pilotprojekt zu Brückennamen, in welche alle Brücken an der Frutz und Frödisch erfasst, benannt und katalogisiert wurden. Für Zwischenwasser Bürgermeister Jürgen Bachmann, der zusammen mit Amtsleiterin Sandra Bachmann der Feierlichkeiten beiwohnte, ist sehr froh mit Rankweil eine willkommene partnerschaftliche Zusammenarbeit zu haben. „Dieser Steg ist unverzichtbar in dieser herausfordernder Zeit. Dieses Schmuckstück gilt es zum Erhalten und zu pflegen. Brücken verbinden Menschen und sie kommen zusammen“. Vor genau zwei Jahrzehnten wurde der Steg auf der Seite in Muntlix neu hergestellt.

Auf sehr großes Interesse stieß bei der Bevölkerung von Rankweil und dem Vorderland im Rahmen der Eröffnung vom sanierten Steg auch das Schau-Flözen von der Brücke Batschuns bis zum Steg nach Muntlix mit rund 700 Meter Länge. 300 Stämme aus Holz mit einer Länge von ein bis 2,2 Meter haben die Flözer und Mitglieder vom Verein Kulturgut Trift Eugen Kiechle, Peter Kiechle, Josef Kiechle, Konrad Kiechle und Andreas Kiechle vor mehreren hundert Zuschauern entlang hinter dem Gewerbepark Rankweil im Wasser transportiert. Die Frutz wurde schon ab dem Jahr 1300 als Energiequelle und für Transportzwecken nach der Holzgewinnung genützt und die Flözerei hat in der Marktgemeinde Rankweil eine große Tradition. Das Flözen fand sehr großen Anklang bei allen Beteiligten. Das Spektakel war ein Fest der Superlative. Infos zum Thema Flözen in Rankweil gab Gemeindearchivar Norbert Schnetzer und Triftmeister Josef Bechtold. Die Triftanlage Rankweil ist auf nationaler Ebene die einzige erhaltene in dieser Form Kulturlandschaft.