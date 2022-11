Neuer Treffpunkt nach Gräberbesuch: Mesnerstüble

Erstmals hat die Pfarre Rankweil und das Mesnerstüble an Allerheiligen die Pforten geöffnet.

RANKWEIL. Hunderte Menschen, vorwiegend Bürger aus der Marktgemeinde Rankweil besuchen traditionell zu Allerheiligen ihre verstorbenen Angehörigen auf den Friedhöhen in der Basilika Rankweil. „Es hat mich sehr gefreut das die Menschen die Gelegenheit genützt haben um ins gemeinsame Gespräch zu kommen. Das war alles dem Anlass entsprechend. Das kirchliche Fest in einer angenehmen Atmosphäre zu vertiefen“, sagt Rankweil Pfarrer Walter Juen. Erstmals war das Mesnerstüble auf der Basilika für Jedermann geöffnet. Kaffee und Kuchen gab es zu niedrigen Preisen zu erwerben. Die Einnahmen aus der Wirtschaft kommen dem Erhalt vom Mesnerstüble zugute. Das Mesnerstüble soll auch in den nächsten Jahren am 1. November der Treffpunkt nach dem Friedhofsbesuch werden.VN-TK