Neuer Trainer und Torjäger im Rheinaustadion

Aufrüsten beim Klub aus der Vorarlbergliga für das Jubiläumsjahr

Im kommenden Jahr feiert der blum FC Höchst sein 100-Jahr Jubiläum. Der mehrfache Teilnehmer in der Regionalliga West will auch in der Saison 2020/2021 in der Vorarlbergliga eine gute Figur machen. Nach eineinhalb Jahren trennen sich die Wege von Trainer Mathias Mayer (39) und der Klub aus dem Rheindelta. Mit Nino Vrenezi (37) hat Höchst schon einen Nachfolger gefunden, der ab August auf der Betreuerbank im Rheinaustadion Platz nimmt. Vrenezi führte Nachbarklub SC Fußach in die Vorarlbergliga und in Fußach von 2015 – 2018 im Traineramt und bei seinem Antritt in Fußach den Abstieg aus der Landesliga verhindert. Zuletzt coachte Vrenezi den Schweizer Klub FC St. Margrethen. Nach Spielmacher Philipp Hörmann (Bizau), Gökan Acar und Andre Spiegel (beide Lingenau) hat Höchst mit Torjäger David Schnellrieder (23) und Yavuz Bal (20) zwei starke Kicker von den Altach Juniors geholt. Besonders David Schnellrieder, Sohn von Oliver Schnellrieder (50), wird wohl zum neuen Goalgetter für den anstehenden Jubilar werden. Im Grunddurchgang der VN.at Eliteliga Vorarlberg schoss Schnellrieder ein Dutzend Treffer für die Rheindörfler.