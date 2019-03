Neuer Trainer und Sportdirektor, aber Ausfall von Leistungsträgern

Bei den Landesligaklubs FC Lustenau, Hard, Meiningen, Göfis und Schlins gibt es positive und negative Schlagzeilen.

HARD. Zweieinhalb Jahre war Ralf Kirasitsch für die sportlichen Angelegenheiten in Hard zuständig. Nun übernimmt der jahrelange Cotrainer von SW Bregenz, Christian Tschofen mit sofortiger Wirkung diese Aufgabe.

Rückkehr in die Holzstraße

LUSTENAU. Mehr als 230 Meisterschaftsspiele hat Philipp Eisele für die beiden Lustenauer Klubs FC und Austria im Profifußball absolviert. Der 36-jährige Defensivkünstler kehrt nun als Sportchef an die Holzstraße zum Landesliga Spitzenreiter FC Lustenau zurück und wird Nachfolger von Christian Köll.

SCHLINS. Viele Saisonen war Mike Zech im Walgau in Schlins in der Doppelfunktion als Spielertrainer tätig. Nun beendet er kurz vor dem Rückrundenstart seine aktive Laufbahn und wird auch den Trainerjob nicht mehr ausüben. Sein Nachfolger steht mit Hannes Bodenlenz schon fest, der bis Saisonende auf der Betreuerbank in Schlins Platz nehmen wird.