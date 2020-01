Neuer Titel für alten Meister: Das sagt die Vorarlberg Wirtschaft zur Aufwertung

Bald dürfen Handwerker, was Akademiker schon lange dürfen: Der "Meister" wird zum Titel und kann somit vor dem Namen stehen. VOL.AT hat sich in der heimischen Wirtschaft umgehört.

Das offizielle Regierungsprogramm bringt eine erfreuliche Neuerung mit sich: Der Titel "Meister" oder "Meisterin" wird aufgewertet und soll künftig auch dem Namen vorangestellt und abgekürzt werden können (etwa mit "Msr."). Da der Meistertitel im Bildungssystem etwa dem Bachelor entspreche, sei der neue Titel ein Zeichen für Anerkennung der Qualifikation, so die Bundesspartenobfrau für Handwerk und Gewerbe Renate Scheichelbauer-Schuster. Der Titel kann künftig auch in offiziellen Dokumenten eingetragen werden.

"Sehr sehr begrüßenswert"



Diese Aufwertung sei eine schon längst fällige Korrektur im Stellenwert der unterschiedlichen Berufe, so "Lehrlingspapst" Egon Blum im VOL.AT-Telefoninterview. Verbunden mit dem Meister sei so natürlich auch das zugehörige Qualifikationsniveau entsprechend dokumentiert und abgesichert. "Insgesamt aber sehr sehr begrüßenswert", erklärt Blum. "Auch im Hinblick dessen, dass die Fachkräfteproblematik immer größer wird und wir nur durch eine entsprechende sichtbare Aufwertung lernleistungsstärkere qualifiziertere Lehranwärter in die duale Ausbildung bringen", gibt er zu verstehen. Auch solche, die ihre Ausbildung lieber "über die praktische Schiene" machen würden könnten so motiviert werden diesen Weg auch zu gehen.