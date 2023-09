Neuer Themenweg in Langenegg

In Langenegg wird am Sonntag, 10. September der Kneippweg offiziell eröffnet.

Bei der Station „Wasser” erwartet die Besucherinnen und Besucher ein neuer Brunnen, der zu einer erfrischenden Kneipp-Anwendung auffordert. Die Säule „Lebensfreude“ lädt ein, in ruhiger Umgebung in Kneipp-Lektüre zu schmökern und die Seele einfach baumeln zu lassen. Um die Bewegungsfreude auf spielerische Weise ausleben zu können, steht eine Kiste mit verschiedenen Utensilien bei der Station „Bewegung“ bereit. Außerdem wurde ein Barfußweg rund um den Teich errichtet. Auf dem Kneippweg Langenegg beschreiben Infotafeln Themen wie Heilkräuter, Ernährung, Wasser, Lebensfreude und Bewegung. Die positive Wirkung kann dabei hautnah erlebt werden.

Am Eröffnungstag sind interessierte Personen, besonders aber Familien eingeladen, den kinderwagentauglichen Rundweg zu erkunden. Die Gehzeit beträgt rund eine Stunde. Der Ausgangspunkt befindet sich beim Gemeindeamt. Kneipp-Vorstandsmitglieder werden an den einzelnen Stationen die Gäste begrüßen und ihnen zusätzliche Einblicke und Akzente bieten. Auch die Kinder erwartet an den Stationen ein buntes Programm. Bei Kaffee und Kuchen wird der gemütliche Nachmittag ausklingen. Die Verantwortlichen des Kneipp Aktiv Clubs und das Team Wanderbares Langenegg freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher. ME