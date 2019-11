Neuer Sutterlüty eröffnet in Rankweil

In der Rankweiler Landammanngasse öffnet der neue Sutterlüty seine Türen. Sutterlüty will mit einem neuen Konzept in der Filiale punkten.

Am Mittwoch Abend wurde die jüngste Sutterlüty-Filiale mit rund 1.300 Quadratmeter Verkaufsfläche eröffnet.

Seit mehr als fünf Jahren stand der alte Markt in Rankweil leer, bis er Anfang des Jahres abgerissen wurde, um dort eine neue Filiale zu erbauen.

Architektur

Große, offene Bögen empfangen die Kunden in der Landammanngasse und spiegeln den Markthallencharakter des vom Architekturbüro Kaufmann geplanten Ländlemarktes wider. Die neue Konzeptidee zieht sich durch den gesamten Markt.

Zudem wird der neue Markt, wie bereits in Lochau und in der Rankweiler Stiegstraße, mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach ausgestattet.

Lebensmittel

Auf rund 1.300 Quadratmeter Verkaufsfläche gibt es unter anderem eine große Frischetheke mit Frischfisch und Dry-Age-Reifeschrank, Sushi von EatHappy und ein neues Planungskonzept, welches das Gusto-Restaurant und die Backwaren-Abteilung in den Eingangsbereich rückt.