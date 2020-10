Neuer Ortskanal für Außerbraz

Bludenz/Braz. Um noch nicht erschlossene Objekte abwassertechnisch an das Bestandsnetz der Stadt Bludenz anzuschließen, finden derzeit Baggerarbeiten im Bereich Lötsch in der Parzelle Außerbraz statt.

Die Bauarbeiten zur Errichtung des Ortskanals in Außerbraz haben vor kurzem begonnen. In den kommenden Wochen wird hier das Bestandsnetz der Stadt Bludenz vergrößert und weitere Wohnobjekte im Bereich Lötsch an den Abwasserkanal angeschlossen. Die Gesamtlänge der Schmutzwasserleitungen beträgt dann rund 730 Meter.