Neuer Omikron-Impfstoff schon ab nächster Woche

Der Omikron-Impfstoff soll laut Ugur Sahin, Unternehmschef der Firma "Biontech", bereits nächste Woche verfügbar sein.

Biontech will seinen an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoff innerhalb weniger Tage nach der in Kürze erwarteten Zulassung durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA ausliefern.