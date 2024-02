Neuer Obmann bei den Kleinbrennern

©Hohenems am 27.01.2024 28. Jahreshauptversammlung der Vereinigung der Abfindungs- und Kleinbrenner Oesterreichs in der Landwirtschaftlichen Berufsschule Hohenemns. Reden von Elmar Domig Obmann alt, Michael Morscher Kassier, Ulrich Hoefert Landwirtschaftskammer, Gerald Endrich BRD Bundesgeschaeftsfuehrer, Ulrich Jakob Zeni Landwirtschaftskammer Tirol, Fritz Etter Schweiz, Martin Widhalm Lindau, Andi Kramel neuer Beirat. Gruppenbild Kassier Michael Morscher, Redaktion Christine Elsensohn, alt Obmann Elmar Domig, Obmann Gerhard Polzhofer, Schriftfuehrer Egon Brunner und den Beiraeten Ulrich Hoefert, Andi Kramel, Alexander Sarvas

Gerhard Polzhofer löst Elmar Domig ab und ist neuer Obmann der Kleinbrenner. ©Hohenems am 27.01.2024 28. Jahreshauptversammlung der Vereinigung der Abfindungs- und Kleinbrenner Oesterreichs in der Landwirtschaftlichen Berufsschule Hohenemns. Reden von Elmar Domig Obmann alt, Michael Morscher Kassier, Ulrich Hoefert Landwirtschaftskammer, Gerald Endrich BRD Bundesgeschaeftsfuehrer, Ulrich Jakob Zeni Landwirtschaftskammer Tirol, Fritz Etter Schweiz, Martin Widhalm Lindau, Andi Kramel neuer Beirat. Gruppenbild Kassier Michael Morscher, Redaktion Christine Elsensohn, alt Obmann Elmar Domig, Obmann Gerhard Polzhofer, Schriftfuehrer Egon Brunner und den Beiraeten Ulrich Hoefert, Andi Kramel, Alexander Sarvas

Der Lustenauer Gerhard Polzhofer führt nun die Geschicke und löst Elmar Domig ab.

LUSTENAU. Die VAKÖ, die „Vereinigung der Abfindungs- und Kleinbrenner Österreichs“, hat einen neuen Obmann. Nach 19 Jahren in dieser Funktion trat Elmar Domig aus Ludesch nicht mehr zur Wahl an. Sein Nachfolger wurde am 27. Jänner 2024 Gerhard Polzhofer aus Lustenau.

Langjährige Weggenossen von Elmar Domig verabschiedeten ihn anlässlich der Jahreshauptversammlung aus seinem Amt und gratulierten dem neuen Obmann Gerhard Polzhofer. Der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Klein- und Obstbrenner Gerald Erdrich, sowie Martin Willhalm vom bayrischen Kleinbrennerverband Lindau, fanden ebenso den Weg nach Hohenems wie Fritz Etter, langjähriger Leiter der Eidgenössischen Alkoholverwaltung in Bern/Schweiz.

Die VAKÖ wurde 1994 gegründet, als im Raume stand, althergebrachte Brennrechte in Österreich einzuschränken oder aufzuheben.

Die VAKÖ ist auch Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft „Union der Europäischen Klein- und Obstbrenner“, die am 1. September 1995 in Lindau am Bodensee aus der Taufe gehoben wurde. In dieser Union sind ca. 1,4 Millionen Abfindungs- und Kleinbrenner der EU-Länder Deutschland, Luxemburg, Frankreich und Österreich (durch die VAKÖ) vertreten.

Neben der Interessensvertretung für die Abfindungs- und Kleinbrenner sieht die VAKÖ die Aus- und Weiterbildung und die Information der Mitglieder als wichtiges Ziel. Neben zahlreichen Kursen bietet sie 4 x jährlich die vermutlich einzige in Österreich erscheinende Fachzeitschrift in diesem Themenbereich an: Das VAKÖ-Magazin mit der beachtlichen Auflage von 1.200 Exemplaren, welches an alle Mitglieder versandt wird.