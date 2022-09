Neuer Mobilitätsknoten für Egg

Busbahnhof auf der neuen Taubenbrücke geht im Dezember in Betrieb.

Egg. Alle Busse aus dem Vorder-, dem Hinterwald und dem Rheintal werden künftig in den Busterminal auf der neuen Taubenbrücke einfahren. „Egg ist der zentrale Busknotenpunkt im Bregenzerwald. Das Umsteigen und Queren der vielbefahrenen B 200 gehört ab Dezember der Vergangenheit an“, erläutert Bürgermeister Paul Sutterlüty. Die Bauarbeiten sollen termingerecht bis Dezember 2022 abgeschlossen sein und der neue Mobilitätsknoten in Betrieb gehen.

Um den Anforderungen von Gehsteig, Straße und Busbahnhof gerecht zu werden, musste die ehemalige Taubenbrücke abgerissen und durch ein neues, breiteres Brückentragwerk ersetzt werden. Beim neuen Busbahnhof sind zwei Haltekanten mit einer Länge von rund 55 Metern und eine Mittelinsel in der Breite von 2,4m bis 8,4m vorgesehen. Gleichzeitig können sechs Busse die Haltestelle anfahren. Der Wartebereich wird in Stahlbetonbauweise überdacht. Die Überdachung wird begrünt. Neben vorgesehenen Fahrradabstellplätzen soll der Terminal später zu einem Mobilitätsknotenpunkt erweitert werden, wo man E-Autos und E-Bikes ausleihen kann.

Die Egger Kreuzung ist schon seit Jahren ein Diskussionspunkt. Täglich fahren dort rund 14.000 Fahrzeuge durch. Während der Bauphase an der neuen Taubenbrücke musste der Verkehr von der Gerbestraße auf die massiv belastete Kreuzung im Zentrum umgeleitet werden. Das Problem auf der Egger Kreuzung wurde von Gemeindeseite mit einem Kreisverkehr gelöst. Dieser sollte ursprünglich nur temporär sein und ist bis Dezember 2022 bewilligt. Geht es nach Bürgermeister Paul Sutterlüty, soll daraus eine Dauerlösung werden: „Es funktioniert bisher sehr gut, sogar besser als erwartet. Wir wollen den Kreisverkehr im Zentrum weiter behalten, auch wenn die Taubenbrücke wieder in Betrieb ist.” Ein entsprechendes Ansuchen an die zuständige Stelle wurden von Gemeindeseite bereits gestellt.