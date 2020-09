Neuer Leiter für Krankenpflegeschulen Feldkirch und Rankweil

Mario Wölbitsch ist neuer Leiter der Gesundheits- und Krankenpflegeschulen Feldkirch und Rankweil.

Schulen stärken

Die gemeinsame Leitung der Schulen eröffnet neben der einen oder anderen Herausforderung – wie der Pflegelehre oder dem Auslaufen der Diplomausbildung – vor allem eine Fülle an Chancen und Möglichkeiten, ist sich der Direktor sicher. „Eine der ersten großen Aufgaben besteht darin, das Aufnahmeverfahren für die Diplomausbildung zu vereinheitlichen. Da stehen wir schon in den Startlöchern – das Projektteam kommt bereits in zwei Wochen zusammen.“ Bislang mussten sich die Interessenten an allen drei Schulen Vorarlbergs separat und differenziert bewerben.