Neuer Leiter für die Chirurgie am LKH Bregenz

Mit Anfang Mai steht die Abteilung für Chirurgie am LKH Bregenz und die Tageschirurgie am LKH Hohenems unter neuer Leitung von Primar Dr. Claudius Falch.

Er folgt dem langjährigen, geschätzten Leiter Prim. Dr. Dietmar Wohlgenannt. Falch war bisher an der Klinik für Allgemeine, Viszeral- und Transplantationschirurgie - Universitätsklinikum Tübingen - tätig und bringt viel Erfahrung in diesen Bereichen mit. "Wir freuen uns, Prim. Dr. Falch für unser Unternehmen gewonnen zu haben", begrüßt die Geschäftsführung der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft den neuen Abteilungsleiter.

Traditionen weiterführen

Der neue Abteilungsleiter führt die lange Tradition in der minimalinvasiven Chirurgie am LKH Bregenz fort und baut in Zukunft die Expertise in der endoskopischen Behandlung von gut- und bösartigen Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes weiter aus. Hierbei wird auch die bariatrische Chirurgie (Chirurgie der krankhaften Adipositas) und Operationen bei Refluxerkrankungen weiter ein Zentrum in der Region darstellen. Besonderes Augenmerk legt er auf eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachabteilungen.