Neuer Lebensraum für Bienen

Blumenwiese rund um den Produktionsstandort der Firma Meusburger in Lingenau angelegt.

Lingenau. Die Biene zählt zu den wichtigsten Lebewesen in unserem Ökosystem. Ihr Aussterben hätte enorme Auswirkungen auf die Erde. Um dies zu verhindern, kann jeder einen Teil beitragen, und auch das Wolfurter Unternehmen Meusburger hat ein Zeichen gesetzt.

Um die Artenvielfalt zu bewahren, hat Meusburger den Jungimker Florian Faißt, der neben dem Produktionsstandort in Lingenau wohnt, bereits im Frühjahr 2020 bei der Anschaffung von acht Bienenstöcken mit jeweils rund 50.000 Bienen unterstützt. Damit seine Bienen auch ausreichend Blüten finden, wurde zusätzlich rund um das Gebäude auf ca. 2.800m² gleich noch eine Blumenwiese angelegt. Mit dieser Aktion will das Unternehmen zeigen, dass auch mit kleinen Schritten ein schöner und wertvoller Lebensraum für die Bienen geschaffen werden kann. ME